Раскрыто, насколько стали богаче российские миллиардеры

Больше всех выросло состояние у Андрея Мельниченко

На 17,762 миллиарда долларов увеличилось общее состояние миллиардеров России. Это данные за пять месяцев года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Больше всех прибавил бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко.

Не смотря на то, что бизнесмен вышел из числа совладельцев компаний 9 марта 2022 года, он смог увеличить свое состояние на 6,28 миллиарда долларов. И теперь у него 25,1 миллиарда.

Всего рейтинг включает в себя 500 богатейших людей мира. В него входит 26 граждан России. Самый богатый по-прежнему Владимир Потанин – один из основных совладельцев "Норникеля". У него 31 миллиард долларов. На втором месте Вагит Алекперов – совладелец компании "Лукойл". У него 27,4 миллиарда. На третьем – Владимир Лисин, бенефициар компании НЛМК с 25,8 миллиарда долларов.

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