Блиновская подала заявление о банкротстве

Блогер обвиняется в неуплате более 900 млн рублей налогов

Арбитражный суд Москвы получил исковое заявление о банкротстве от "королевы марафонов" Елены Блиновской.

Заявление было подано 31 мая. Дата его рассмотрения пока не назначена, говорится в судебной картотеке.

При этом ранее защита блогера утверждала, что Блиновская готова погасить причиненный государству ущерб.

Елену Блиновскую подозревают в неуплате налогов на сумму более 900 миллионов рублей, а также легализацию денежных средств. "Королеву марафонов" поместили под домашний арест в апреле 2023 года. Однако в начале 2024 года из-за нарушений условий содержания Блиновскую отправили в СИЗО.

По подсчетам telegram-канала SHOT, Блиновская задолжала уже 1 404 000 000 рублей, пени растут со скоростью полмиллиона рублей в день.

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