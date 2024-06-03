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Шри-Ланка продлила программу бесплатных виз для россиян

12:31
  • понедельник
  • 03 июня 2024

Она касается только туристических виз

Программа выдачи бесплатных виз российским туристам продлена на Шри-Ланке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

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Там отметили. что вся информация доступна на авторизованном сайте по оформлению электронных виз в страну. От сборов за визу также освобождаются граждане Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии. При этом подчеркивается, что разрешение на въезд действительно только для пребывающих с туристическими целями.

Ранее в АТОР заявляли, что с 1 июня виза для россиян на Шри-Ланку станет платной. Местные туроператоры оценили потери в этом случае в 2 миллиона туристов ежегодно.

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