Шри-Ланка продлила программу бесплатных виз для россиян

Она касается только туристических виз

Программа выдачи бесплатных виз российским туристам продлена на Шри-Ланке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Там отметили. что вся информация доступна на авторизованном сайте по оформлению электронных виз в страну. От сборов за визу также освобождаются граждане Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии. При этом подчеркивается, что разрешение на въезд действительно только для пребывающих с туристическими целями.

Ранее в АТОР заявляли, что с 1 июня виза для россиян на Шри-Ланку станет платной. Местные туроператоры оценили потери в этом случае в 2 миллиона туристов ежегодно.

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