В Подмосковье задержали участника банды Басаева

Уроженец Чечни принимал участие в вооруженном нападении на Буденновск в 1995 году

В Подмосковье задержан участник банды Шамиля Басаева, об этом сообщили в Следственном комитете. Спецоперацию провели сотрудники МВД и ФСБ.

Установлено, что уроженец Чечни Хамзат Зоев добровольно вступил в состав незаконного формирования и принимал участие в вооруженном нападении на Буденновск в 1995 году. Жертвами бандитов стали 129 человек, более 300 пострадали.

Сейчас обвиняемый арестован и дает показания. Уголовное дело возбуждено по статьям "Террористический акт", "Бандитизм", "Захват заложников" и "Убийство".

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