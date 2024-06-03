Сергей Собянин назвал главные нововведения "МЭШ" в прошедшем учебном году

Удобные сервисы для учеников и из родителей

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о расширении функционала "Московской электронной школы" ("МЭШ").

В прошлом учебном году стали доступны коллекция видеоразборов заданий ЕГЭ, онлайн-курсы по подготовке к экзаменам, курсы по "Гиперматике", а также лабораторные работы в интерактивных тетрадях. В сервисе "Портфолио учащегося" появились персональные рекомендации по выбору образовательной вертикали и предпрофессионального класса.

Также в электронном дневнике есть расписание уроков, графики работы городских кружков и секций. Ученики могут добавлять туда личные мероприятия

Родители с помощью "МЭШ" могут следить за школьной успеваемостью детей, заказать горячее питание и составить меню для ребенка на две недели.

На сегодняшний день МЭШ внедрена в образовательных системах Московской, Калужской областей, а также в республиках Татарстан и Дагестан.

"С нового учебного года к проекту присоединится Тюменская область", - сообщил Собянин.

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