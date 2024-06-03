В РАН недовольны школьными учебниками

Академики хотят провести полный аудит школьных пособий

Некоторые школьные учебники вызывают вопросы у Российской академии наук. Об этом заявил президент академии Геннадий Красников. Интервью с ним публикует РБК.

Академик подчеркнул, что вопросы есть не только к учебникам по истории, но и книгам по техническим специальностям. Красников считает, что ученым стоит просмотреть весь контент, чтобы понять насколько он соответствует современной науке.

Законопроект об экспертизе школьных учебников уже подготовлен. В академии планируют в комплексе оценить – способны ли школьники освоить предметы в том объеме, в котором им предлагают учебные пособия.

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