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В РАН недовольны школьными учебниками

13:18
  • понедельник
  • 03 июня 2024

Академики хотят провести полный аудит школьных пособий

Некоторые школьные учебники вызывают вопросы у Российской академии наук. Об этом заявил президент академии Геннадий Красников. Интервью с ним публикует РБК.

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Академик подчеркнул, что вопросы есть не только к учебникам по истории, но и книгам по техническим специальностям. Красников считает, что ученым стоит просмотреть весь контент, чтобы понять насколько он соответствует современной науке.

Законопроект об экспертизе школьных учебников уже подготовлен. В академии планируют в комплексе оценить – способны ли школьники освоить предметы в том объеме, в котором им предлагают учебные пособия.

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