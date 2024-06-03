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ФСБ раскрыла агентурную сеть украинских спецслужб в Севастополе

13:00
  • понедельник
  • 03 июня 2024

Они готовили диверсии

Федеральная служба безопасности России разоблачила агентурную сеть украинских спецслужб в Севастополе, организованную для диверсий против российских военнослужащих и на объектах военной, транспортной и энергетической инфраструктуры. Об этом в понедельник, 3 июня, рассказали в спецслужбе.
ФСБ задержала жителя Хабаровска за работу на ГУР Украины

Сотрудники ФСБ задержали пятерых человек, которые были завербованы в Запорожской области. Во время обысков у них нашли три готовых бомбы и несколько килограммов взрывчатки, в том числе британского производства.

Возбуждены уголовные дела, расследование ведется по статьям о государственной измене и теракте, сообщает ТАСС.

Ранее первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов предупреждал, что при содействии западных покровителей, прежде всего Соединенных Штатов и Великобритании, у российских границ наращивается разведывательная активность спецслужб Украины. Они пытаются втянуть жителей приграничных районов России в разведывательно-подрывную деятельность.

В нижней палате российского парламента разработали поправки в законодательство по ужесточению наказания за диверсии. Предлагается, в частности, увеличить максимальную ответственность за диверсионные преступления с 30 лет лишения свободы, как предусмотрено сейчас, до 35 лет.

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Сотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России
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