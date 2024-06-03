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Песков напомнил о любви киевского режима к информационным подлогам

13:39
  • понедельник
  • 03 июня 2024

В Кремле привели в пример инсценировку в Буче

Киевский режим не гнушается никакими информационными подлогами и операциями по дезинформации — это хорошо известно. Такое заявление сделал в понедельник, 3 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Спикер Кремля прокомментировал сообщения о том, что украинские власти готовят инсценировку гибели местных жителей в Херсоне, стянув в город журналистов, подготовленных инструкторами-англосаксами.

Песков напомнил про информационную операцию с инсценировкой в Буче, подчеркнув, что это была "именно инсценировка, абсолютная дезинформация" или "ложь, по-русски (говоря)", сообщает ТАСС.

3 апреля 2022 года режим Зеленского и его западные кураторы устроили в городе Буча Киевской области инсценировку якобы массового убийства местных жителей российскими военнослужащими. МИД России подчеркнул, что срежиссированный характер провокации был изначально очевиден — Москва привела множество доказательств непричастности к событиям в Буче.

Посольство России в Вашингтоне предупреждало, что фальсификации и инсценировки украинских властей, начавшиеся в Буче и нацеленные на разжигание ненависти между русскими и украинцами, очевидно, будут продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет всех целей спецоперации.

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