ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль анонсировал договоренности с КНР по энергопоставкам

13:41
  • понедельник
  • 03 июня 2024

Эту тему обсуждали лидеры двух государств

Тема продолжения сотрудничества России и Китая в области поставок энергетических ресурсов была в повестке переговоров российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом в понедельник, 3 июня, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дружба, проверенная временем: итоги визита Владимира Путина в Китай
Путин дал пресс-конференцию по итогам визита в Китай. Главные заявления

Как подчеркнул Песков, у Москвы нет сомнений в том, что все необходимые договоренности с Китаем по вопросу поставок энергоресурсов будут достигнуты.

Спикер Кремля отметил, что аспекты коммерческих переговоров в этой сфере непубличны — "это совершенно нормально, что каждая страна отстаивает свои интересы". Однако он заверил, что "здесь переговоры будут продолжаться, потому что на это есть политическая воля руководства двух стран", сообщает ТАСС.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак рассказал, что, несмотря на западные санкции, энергоресурсы России остаются востребованным товаром в мире. Учитывая, что азиатский рынок растет более высокими темпами с точки зрения потребления, спроса и вообще экономики, в Москве уверены, что российские энергоресурсы будут покупать.

20 мая казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев ратифицировал протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение Казахстана и России. Согласно корректировкам, 10 миллионов тонн российской нефти ежегодно будет прокачиваться через территорию Казахстана в Китай.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаги России и Китая
Флаги России и Китая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.