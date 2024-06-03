Кремль анонсировал договоренности с КНР по энергопоставкам

Эту тему обсуждали лидеры двух государств

Тема продолжения сотрудничества России и Китая в области поставок энергетических ресурсов была в повестке переговоров российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом в понедельник, 3 июня, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул Песков, у Москвы нет сомнений в том, что все необходимые договоренности с Китаем по вопросу поставок энергоресурсов будут достигнуты.

Спикер Кремля отметил, что аспекты коммерческих переговоров в этой сфере непубличны — "это совершенно нормально, что каждая страна отстаивает свои интересы". Однако он заверил, что "здесь переговоры будут продолжаться, потому что на это есть политическая воля руководства двух стран", сообщает ТАСС.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак рассказал, что, несмотря на западные санкции, энергоресурсы России остаются востребованным товаром в мире. Учитывая, что азиатский рынок растет более высокими темпами с точки зрения потребления, спроса и вообще экономики, в Москве уверены, что российские энергоресурсы будут покупать.

20 мая казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев ратифицировал протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение Казахстана и России. Согласно корректировкам, 10 миллионов тонн российской нефти ежегодно будет прокачиваться через территорию Казахстана в Китай.

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