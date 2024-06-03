Проект "Музыка в метро" запустил летний сезон

Всего для артистов доступны 43 площадки

Проект "Музыка в метро" открыл летний сезон. В теплые месяцы артисты выступают не только на станциях, но и на уличных площадках - это уже традиция.

В этом году появились новые концертные площадки на Северном речном вокзале и около "Музеона". Кроме того, манящие мелодия все так же звучат в переходах и на станциях метрополитена.

Всего для артистов доступны 43 площадки. Есть даже расписание, которое можно уточнить на сайте проекта.

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