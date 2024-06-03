На ВДНХ прошли всероссийские и региональные соревнования по конному спорту

Самым зрелищным оказался Кубок России по тентпеггингу

В разминочной зоне манежа появляются первые всадники и, конечно, главные участники соревнований - благородные скакуны. Пока одни бьют копытом в ожидании старта, другие только к нему готовятся. Здесь и разогревают лошадей, и наводят им марафет.

За всероссийский Кубок в тентпеггинге борются как опытные спортсмены, так и начинающие. В нашей стране эта дисциплина молодая - ей чуть больше десяти лет. Особо популярна она в Азии. Там история тентпеггинга насчитывает несколько веков. Сама игра на первый взгляд нехитрая. Нужно на коне разными видами оружия поразить несколько мишеней. Специфических правил нет. Побеждает тот, кому удастся сделать это быстрее всех.

У каждого всадника всего два орудия - копье и палаш. Основная мишень - так называемые пеги. Это колышки, установленные в земле. Они бывают разной ширины - от шести до двух сантиметров. Чем меньше - тем сложнее. На максимальной скорости спортсмены должны не только попасть в них одним из орудий, но затем поднять так, чтобы это увидели судья. Есть и дополнительное испытание - разрубание палашом апельсинов, подвешенных на стойках.

"Сложность заключается в том, что на большой скорости надо прицелиться. Это проблема. Также надо рассчитать расстояние, темп лошади, лошадь подвести правильно. И чтобы она не уводила никуда", - объяснил тренер Андрей Буловацкий.

Самая сложная часть соревновательной программы - парные заезды. Здесь два спортсмена выполняют упражнения вместе. Задача все та же - поразить мишени. Только нужно сделать это синхронно. Для наилучшего результата стараются лошадей в пару подбирать с одинаковыми характерами.

"Когда лошади рядом, они могут отпрыгнуть, могут отбежать, могут прижаться. Это как вид упражнений достаточно зрелищный", - отметил Андрей Ненашев, капитан команды всадников "Кремлевской школы верховой езды".

Кажется, для посетителей соревнований любой вид программы был зрелищным. И все потому, что перед благородной красотой лошадей просто невозможно устоять. А вот в тентпеггинге многим еще предстоит разобраться.

Для спортсменов сезон только начинается. Сейчас нужно провести работу над ошибками и подготовиться к следующим соревнованиям. Впереди международные игры БРИКС.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"