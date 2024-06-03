В Балашихе 17-летний выпускник напал на бывшую девушку и ее нового молодого человека

Орудием мести стало мачете

Воскресный вечер, подмосковный Железнодорожный. В подъезде многоквартирного жилого дома повсюду кровь. На улице сотрудники скорой помощи аккуратно, на носилках переносят искалеченного мужчину, ведь всего пару мгновений назад на него вместе с возлюбленной напали с оружием.

По предварительным данным, нападавшим оказался 17-летний юноша, бывший возлюбленный девушки, который только закончил 11 класс. В порыве ревности выпускник подкараулил пару возле квартиры, а после встречи начал размахивать мачете.

"Я вышел с собакой гулять, вызываю лифт на 8 этаже. Открывается лифт, он просто весь залит кровью, вообще все в крови. Стоим ждем второй лифт, открывается лифт, там стоят дети маленькие. Ну мы едем вниз, они между собой рассуждают, что это вот из-за измены", - рассказывает очевидец.

Девушка отделалась небольшими ранениями, ей госпитализация не потребовалась. А вот пострадавший парень лишился сразу двух пальцев правой руки, у него перелом ноги и резаные раны головы. После содеянного ревнивец лично вызвал на место скорую помощь и сотрудников полиции.

"Следователями и криминалистами проведен осмотр, изъяты нож по типу мачете, следы, смывы, истребована медицинская документация состояния здоровья пострадавших. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения", - сообщили в СК.

Дознавателям также предстоит установить вменяемость подозреваемого. А пока, по некоторым данным, сама пострадавшая девушка уже написала заявление в полицию. Впрочем, забыть происшествие быстро она сможет вряд ли. Ведь даже сейчас на стенах подъезда до сих пор повсюду кровавые следы рокового вечера.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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