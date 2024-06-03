К юбилею Пушкина Малый театр покажет "Маленькие трагедии"

Попытка раскрыть секрет лаконичной, трагической и загадочной пьесы

На Театральной площади - полная безмятежность. А на сцене Малого - большие страсти. О том, что гений и злодейство - две вещи несовместные, каждый знает с детства. В конце прошлого века даже состоялся настоящий суд над Сальери, где его наконец-то оправдали. Но в новом прочтении "Маленьких трагедий" Пушкина грани настолько тонкие, что отравителя хочется утешить, а умирающего Моцарта - предостеречь.

"Здесь нет ни Сальери, ни Моцарта. Здесь есть лишь Александр Сергеевич Пушкин. Потому что Александр Сергеевич - это и Сальери, и Моцарт, и слепой скрипач", - отметил Михаил Филиппов, народный артист России.

Сценический роман с "Маленькими трагедиями" у Малого длится давно. Секрет лаконичной, трагической и загадочной пьесы, написанной Пушкиным в Болдине перед женитьбой, раскрыть сложно. Но тем интереснее сам процесс.

"Маленькие трагедии" написаны за три недели. А мы их двести лет разгадываем, понимаете? Это гений Александра Сергеевича", - сказал режиссер Алексей Дубровский.

Для неподражаемого Василия Бочкарева "Скупой рыцарь" - персонаж из нашего времени. Не столько потерявший из-за алчности близких, сколько сам потерянный. Дон Гуан Игоря Петренко - страстный, неотразимый, коварный и... обреченный. Думал - бежит за соблазнами. А в результате - шагнул в бездну. Вместе с Командором.

По признанию самих актеров, работать над спектаклем было невероятно интересно. Несмотря на бесчисленные экранизации и театральные постановки, они никому не подражали - искали в "Маленьких трагедиях" свое, личное.

Постановка - масштабная, сценография - захватывающая дух, костюмы - изумительные. Команду Малого наверняка ждет успех. Почувствовав всегда актуального Пушкина, она попала не просто в точку, а в душу.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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