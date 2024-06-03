Их можно увидеть на выставке в "Аптекарском огороде"

В центре Москвы расцвели первые карликовые ирисы. Их можно увидеть на выставке в "Аптекарском огороде".

Сиреневые, белоснежные, бордовые: эти нежные цветы - неотъемлемая часть любого сада. Они способны придать изящества даже непритязательному ландшафту. На выставке можно увидеть самые разные гибриды, выведенные как за рубежом, так и в России.

На небольшом, но крепком стебле - несколько бутонов. Каждый распускается всего на два дня, так что надо успеть разглядеть необычную форму растения.

"У ириса такое уникальное строение цветка. У него есть нижние лепестки, которые называются фолами, и на них - контрастная бородка для насекомых. Насекомые видят эту бородку, приземляются сюда, и здесь открывается путь в цветок. И по этой бородке ирисы получили название бородатых", - рассказал Владимир Чуб, директор Ботанического сада МГУ.

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