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Генпрокуратура направила новые запросы на расследование терактов на "Северных потоках"

14:53
  • понедельник
  • 03 июня 2024

Адресаты - США, Германия, Франция и Кипр

Генпрокуратура России направила новые запросы на расследование терактов на "Северных потоках" . Адресаты - США, Германия, Франция и Кипр.

Как указали в ведомстве, Москва призывает указанные государства исполнить свои международные обязательства по поиску и привлечению к ответственности виновных в подрывах газопроводов. Отмечается, что в Вашингтоне, Париже и Никосии так и не провели расследования. А Берлин уклоняется от своих обязательств по сотрудничеству с Москвой.

Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке - 2" произошли в сентябре 2022 года и привели к масштабным разрушениям. Германия, Дания и Швеция заявили о целенаправленной диверсии. Но в феврале в Копенгагене и Стокгольме расследования прекратили.

Генпрокуратура России возбудила дело по статье "Международный терроризм".

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