Джордж Клуни оправдался после слов об охоте на российских журналистов

Ответственность лежит не на нем

Американский актер Джордж Клуни разъяснил предложение его правозащитного фонда преследовать российских журналистов.

Ответственность за слова лежит на одной из сотрудниц фонда, которая, по мнению Клуни, "неправильно выразилась".

"Кто кто-то в нашем фонде оговорился. Я сын журналиста. Мы в Фонде Клуни никогда не стали бы преследовать журналистов, даже если мы с ними не согласны", - написал он в социальной сети X (бывший Twitter – прим. ред.).

На прошлой неделе в проекте правозащитного фонда Клуни Docket заявили, что будут просить полицейскую службу ЕС выдать ордеры на арест российских журналистов. По словам директора по юридическим вопросам фонда Анны Нейстат, они якобы виновны в "пропаганде войны".

В Госдуме заявили, что направят в Генпрокуратуру материалы для признания Фонда Клуни нежелательной в России организацией, даже несмотря на объяснение актера.

"Несмотря на это заявление, будем и дальше наблюдать за данной американской неправительственной организацией, поскольку она известна нам своей широкой антироссийской деятельностью", - сказал глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне Василий Пискарев (цитата по РИА Новости).

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