ФСБ предотвратила серию терактов в Крыму. Все подробности

Шпионы собирались ликвидировать офицера Черноморского флота, а также взорвать объекты транспортной и энергетической инфраструктуры

Кадры ФСБ России. В Севастополе спецслужбы вскрыли украинскую агентурную группу, созданную для совершения диверсий и терактов на территории Крыма. В первую очередь киевский режим стремился повредить энергетическую инфраструктуру полуострова и нанести урон военным. Мужчина с псевдонимом "Ментор" вел поиск целей.

"Насколько я знаю - это военная разведка Украины. Первое задание - это был визуальный контроль. Наличие войск, к примеру. Самолетов на аэродроме", - говорит он.

Кураторы из ГУР Украины передали своему агнету координаты тайника, где под видом электроплитки и других бытовых приборов были спрятаны компоненты взрывного устройства. Их туда заложил другой завербованный житель Севастополя с псевдонимом "Миф". Подобные посылки доставляли почтой. В ходе обысков обнаружено около 5 килограммов пластичных взрывчатых веществ.

"Позвонил человек, представился Никитой. Сказал, что он сотрудник ГУР. Никита говорил, что нужно встретить автобус. Из ДНР. Встретить посылку. И держать ее у себя дома. В течение недели подойдет человек, назовет кодовое слово, я должен буду передать ему как-то. Я согласился сотрудничать со спецслужбами Украины, потому что они обещали помочь мне сделать операцию в Барселоне", - говорит "Миф".

Примечательно, что завербованному агенту киевский режим так и не помог. Обещания провести дорогостоящую операцию оказались всего лишь приманкой. Украинские спецслужбы были полностью уверены в безопасности своих людей, однако ФСБ России полностью контролировала их деятельность.

Противник планировал совершить теракт на военном аэродроме и серию покушений на офицеров Черноморского флота. Эти планы были предотвращены, а пятеро украинских агентов задержаны.

"Мы установили, что для совершения резонансных терактов спецслужбы Украины завербовали пятерых жителей Севастополя. У каждого из членов группы была своя роль, но при этом они не были знакомы друг с другом", - сообщили в ФСБ.

Сейчас все агенты дали признательные показания, с ними работают следователи. За сотрудничество с иностранными разведками завербованным севастопольцам грозит пожизненное заключение.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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