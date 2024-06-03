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Казахстан вывел движение "Талибан"* из списка террористических организаций

14:08
  • понедельник
  • 03 июня 2024

Президент страны объяснил это необходимостью развивать торгово-экономические связи

Казахстан исключил движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) из списка террористических организаций. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он выступил на встрече со спикерами палат парламентов стран ОДКБ.

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Токаев объяснил такое решение казахстанского правительства тем, что с современным Афганистаном необходимо развивать долгосрочное торгово-экономическое сотрудничество. А режим талибов является долгосрочным.

Напомним, 27 мая МИД и Министерство юстиции России предложили Владимиру Путину исключить "Талибан" из списка террористических организаций. Президент позже отметил, что "это люди, которые контролируют страну", поэтому с ними надо выстраивать отношения.

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