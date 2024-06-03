ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуму внесли поправки о совершенствовании налоговой системы

13:59
  • понедельник
  • 03 июня 2024

Их разработал Минфин

На рассмотрение Государственной думы в понедельник, 3 июня, внесен пакет поправок в закон о бюджете, в Бюджетный и налоговый кодекс. В их число входят и предложения по совершенствованию российской налоговой системы.

Минфин внес в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы
Правительство одобрило проект совершенствования налоговой системы. Что важно знать

Председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров уточнил, что внесенный пакет поправок состоит из пяти законопроектов. Прежде чем перейти к их рассмотрению в первом чтении, депутаты планируют провести встречи с экспертами, чтобы обсудить насущные вопросы, а также возможную корректировку и дополнение документов.

Все заседания комитета по бюджету будут транслироваться в интернете, они пройдут максимально открыто и публично, цитирует Макарова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя предлагаемое совершенствование налоговой системы, подчеркивал, что это серьезная и востребованная инициатива. Она находится "в русле тех основных концептуальных посылов, которые озвучил президент в своем послании Федеральному собранию".

Основные принципы справедливой налоговой системы сформулировал министр финансов Антон Силуанов. Система должна быть стабильной и предсказуемой, с ее помощью должны поступать ресурсы на решение масштабных задач в социальной и экономической сфере.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Госдума
Госдума
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.