В Госдуму внесли поправки о совершенствовании налоговой системы

Их разработал Минфин

На рассмотрение Государственной думы в понедельник, 3 июня, внесен пакет поправок в закон о бюджете, в Бюджетный и налоговый кодекс. В их число входят и предложения по совершенствованию российской налоговой системы.

Председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров уточнил, что внесенный пакет поправок состоит из пяти законопроектов. Прежде чем перейти к их рассмотрению в первом чтении, депутаты планируют провести встречи с экспертами, чтобы обсудить насущные вопросы, а также возможную корректировку и дополнение документов.

Все заседания комитета по бюджету будут транслироваться в интернете, они пройдут максимально открыто и публично, цитирует Макарова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя предлагаемое совершенствование налоговой системы, подчеркивал, что это серьезная и востребованная инициатива. Она находится "в русле тех основных концептуальных посылов, которые озвучил президент в своем послании Федеральному собранию".

Основные принципы справедливой налоговой системы сформулировал министр финансов Антон Силуанов. Система должна быть стабильной и предсказуемой, с ее помощью должны поступать ресурсы на решение масштабных задач в социальной и экономической сфере.

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