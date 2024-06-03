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Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана

14:12
  • понедельник
  • 03 июня 2024

Он поедет с ней на ЧМ в 2026 году

Экс-тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов возглавил команду Казахстана.

К работе он приступит уже в ближайшее время, сообщили в пресс-службе национальной футбольной федерации.

Сроки контракта не разглашаются. Однако известно, что Черчесов будет работать с командой в отборе на чемпионат мира 2026 года, передает RT.

Сборную России Черчесов возглавлял с 10 августа 2016 года по 8 июля 2021-го. Под его руководством команда показала лучший результат в истории - добралась до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года. В 2021 году тренер возглавил венгерский футбольный клуб "Ференцварош".  

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