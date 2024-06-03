В британской оппозиции заявили о готовности применить ядерное оружие

Лейбористы пообещали сделать это, если придут к власти

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер в рамках предвыборной кампании заявил, что в случае прихода к власти он будет готов применить ядерное оружие — при наличии требующих таких мер обстоятельств.

Политик отметил, что ядерное сдерживание "фундаментально, это жизненно важная часть нашей обороны", однако "это означает, что мы должны быть готовы его (ядерное оружие) использовать".

Стармер рассказал о "тройном" обещании лейбористов по ядерному сдерживанию, которое включает непрерывное поддержание морских сил сдерживания "24 часа в сутки, 365 дней в году". Кроме того, предполагается проведение необходимых модернизаций средств сдерживания и строительство четырех новых атомных подлодок, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию, при котором исключить его переход в его последнюю стадию не может никто. Политик предостерег Запад от просчета о российском ядерном оружии, подчеркнув, что "это, увы, никакое не запугивание и не ядерный блеф".

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что Россия, помимо отказа от одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, может предпринять шаги и в области ядерного сдерживания, если США разместят свои ракеты в Европе или Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

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