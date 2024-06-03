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В британской оппозиции заявили о готовности применить ядерное оружие

14:15
  • понедельник
  • 03 июня 2024

Лейбористы пообещали сделать это, если придут к власти

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер в рамках предвыборной кампании заявил, что в случае прихода к власти он будет готов применить ядерное оружие — при наличии требующих таких мер обстоятельств.
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Политик отметил, что ядерное сдерживание "фундаментально, это жизненно важная часть нашей обороны", однако "это означает, что мы должны быть готовы его (ядерное оружие) использовать".

Стармер рассказал о "тройном" обещании лейбористов по ядерному сдерживанию, которое включает непрерывное поддержание морских сил сдерживания "24 часа в сутки, 365 дней в году". Кроме того, предполагается проведение необходимых модернизаций средств сдерживания и строительство четырех новых атомных подлодок, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию, при котором исключить его переход в его последнюю стадию не может никто. Политик предостерег Запад от просчета о российском ядерном оружии, подчеркнув, что "это, увы, никакое не запугивание и не ядерный блеф".

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что Россия, помимо отказа от одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, может предпринять шаги и в области ядерного сдерживания, если США разместят свои ракеты в Европе или Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

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