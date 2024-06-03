Творчество и спорт: как прошли первые выходные "Лета в Москве. Все на улицу!"

Мероприятия посетили 220,5 тысячи человек

В первые выходные самого яркого и массового фестиваля года "Лето в Москве. Все на улицу!" для горожан и гостей столицы провели 2,5 тысячи мероприятий разных видов, в которых участвовали 220,5 тысячи человек. Всего работало около 600 площадок в разных районах столицы.

В городских парках можно было посетить творческие занятия, концерты, литературные чтения и турниры по шахматам или игре в теннис. 2 июня в Измайловском парке прошел мастер-класс по фехтованию, а в саду имени Н.Э. Баумана все желающие играли в настольный теннис. На танцевальной площадке парка "Митино" можно было посмотреть интерактивный спектакль "Там, на неведомых дорожках". На Чистопрудном бульваре открылся чемпионат Москвы по игре "Камень, ножницы, бумага".

Проводились мероприятия и для любителей физической активности и спорта.

С 1 июня проект "Спортивные выходные" вернулся на площадки под открытым небом. В рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" задействовано 13 точек, а с июля добавится еще 43. До 15 июня пройдут 104 тренировки, в которых, как ожидается, примут участие свыше 1,5 тысячи человек. За весь период фестиваля состоится 780 тренировок более чем для 15 тысяч человек. До сентября на шести пляжах столицы можно посетить тренировки проекта "Лето. Пляж. Московский спорт".

Масштабный проект "Лето в Москве" объединил уже полюбившиеся горожанам фестивали и новые развлекательные мероприятия.

С 1 июня по 8 сентября проходит самый продолжительный в мире летний фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!". Ожидается, что в нем примут участие более 25 миллионов человек. Для тех, кто мечтает о незабываемом лете, уже открыто 600 площадок, где проводятся концерты, мастер-классы, театрализованные представления, кинопоказы, экскурсии, игры и спортивные мероприятия. Фестиваль проходит во всех округах столицы. Его площадки расположены на бульварах и в скверах, в парках и на набережных, в традиционных точках проведения праздников и фестивалей, а также в абсолютно неожиданных местах, например в зонах для выгула собак. Фестиваль завершится празднованием Дня города. Гостей ждет более 250 тысяч мероприятий.

Ранее столичные власти подвели итоги ежегодной акции "Ночь в музее". В ней приняли участие около 350 тысяч москвичей, перед которыми распахнули свои двери порядка 160 площадок. Посетить музеи, культурные центры, библиотеки, парки, школы искусств и кинозалы во время акции можно было бесплатно.

Глава комитета по туризму Москвы Евгений Козлов рассказал, что за первый квартал 2024 года туристический поток в Москву вырос на 19%. При этом жители города и сами становятся "туристами". Они обеспечивают до 18% загрузки городских отелей — преимущественно, помещения арендуют с целью проведения свадеб и корпоративных мероприятий.

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