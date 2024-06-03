Российских детей "раздавали" мигрантам для получения вида на жительство

В Приморском крае раскрыли правонарушения в области миграционного законодательства

В Приморском крае обезвредили группировку, которая "сдавала в аренду" российских детей иностранцам, которые хотели бы получить вид на жительство. Об этом пишет портал news.ru. Посредники искали матерей-одиночек и предлагали им за вознаграждение вписать иностранца в документ ребенка в качестве отца.

При чем женщин выбирали из неблагополучной среды. После такого незатейливого подлога иностранец получал возможность оформить в России вид на жительство.

Участников преступной группировки задержали во Владивостоке и в Уссурийске. Уголовное дело завели по статье "Организация нелегальной миграции".

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