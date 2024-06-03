Собянин объявил о завершении отборочного этапа чемпионата "Абилимпикс"

В финал вышли 930 москвичей

Завершился отборочный этап десятого Московского чемпионата "Абилимписк-2024". В финал вышли 930 москвичей, сообщил Сергей Собянин. В этом году участники соревновались по 62 компетенциям. Финал чемпионата "Абилимпикс-2024" пройдет осенью.

"10-й год подряд чемпионат помогает людям с особенностями здоровья получить ценный профессиональный опыт и многим — начать карьеру. За это время в соревнованиях поучаствовали порядка восьми тысяч горожан", — рассказал Собянин.

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