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Для пассажиров открыли новую пешеходную галерею городского вокзала Кутузовская

15:01
  • понедельник
  • 03 июня 2024

В церемонии участвовал мэр Москвы Сергей Собянин

В столице завершено формирование московского городского вокзала Кутузовская МЦД-4. В понедельник для пассажиров там открыли новую пешеходную галерею. В церемонии участвовал мэр Москвы Сергей Собянин.

Конструкция в виде моста проходит над путями МЦК, метро и Третьим транспортным кольцом. Теперь пассажиры будут тратить в два раза меньше времени - фактически, за несколько минут делать пересадку с МЦД-4 на соседние станции МЦК и метро.

Вокзал также объединяет 11 маршрутов наземного городского транспорта. Кроме того, в пешей доступности находится московский причал "Кутузовский".

"Все объединено в единую систему московского городского вокзала, строительство которого мы сегодня, по сути дела, заканчиваем совместно с "Российскими железными дорогами". Сегодня у нас здесь один из главных потребителей транспортного потока - это центральный офис Сбербанка, которому, я думаю, будет комфортно здесь находиться. До конца года здесь построим съезд с Третьего транспортного кольца и с проспекта Багратиона, так что и автомобильное движение здесь тоже значительно улучшится", - сказал глава города.

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Сергей Собянин на новой пешеходной галереи городского вокзала Кутузовская
Сергей Собянин на новой пешеходной галереи городского вокзала Кутузовская
Сергей Собянин на новой пешеходной галереи городского вокзала Кутузовская
Сергей Собянин на новой пешеходной галереи городского вокзала Кутузовская
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