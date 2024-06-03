Для пассажиров открыли новую пешеходную галерею городского вокзала Кутузовская

В церемонии участвовал мэр Москвы Сергей Собянин

В столице завершено формирование московского городского вокзала Кутузовская МЦД-4. В понедельник для пассажиров там открыли новую пешеходную галерею. В церемонии участвовал мэр Москвы Сергей Собянин.

Конструкция в виде моста проходит над путями МЦК, метро и Третьим транспортным кольцом. Теперь пассажиры будут тратить в два раза меньше времени - фактически, за несколько минут делать пересадку с МЦД-4 на соседние станции МЦК и метро.

Вокзал также объединяет 11 маршрутов наземного городского транспорта. Кроме того, в пешей доступности находится московский причал "Кутузовский".

"Все объединено в единую систему московского городского вокзала, строительство которого мы сегодня, по сути дела, заканчиваем совместно с "Российскими железными дорогами". Сегодня у нас здесь один из главных потребителей транспортного потока - это центральный офис Сбербанка, которому, я думаю, будет комфортно здесь находиться. До конца года здесь построим съезд с Третьего транспортного кольца и с проспекта Багратиона, так что и автомобильное движение здесь тоже значительно улучшится", - сказал глава города.

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