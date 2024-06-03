Москва приветствует победу Шейнбаум на выборах президента Мексики

Она открыта к отношениям с Россией

Россия поздравила кандидата правящей партии Клаудию Шейнбаум с победой на президентских выборах в Мексике.

Москва видит преемственность от нынешнего президента Лопеса Обрадора и конструктив в подходах к отношениям с Россией, заявил глава российской дипмиссии в Мехико Николай Софинский.

"Мы видим достаточно конструктива в ее подходах в том, что касается России. Поэтому во всех случаях мы приветствуем ее победу", - сказал он РИА Новости.

В Мексике впервые в истории президентом стала женщина – 62-летняя Клаудия Шейнбаум. За нее проголосовали практически в два раза больше избирателей, чем за ее соперницу – представительницу оппозиционной коалиции Сочитль Гальвес. Инаугурация состоится через четыре месяца после дня выборов - 1 октября 2024 года.

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