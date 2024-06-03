Гросси: на ЗАЭС нарушены все семь столпов ядерной защиты МАГАТЭ

Директор организации оценил риски

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) нестабильна, все семь столпов ядерной защиты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) частично или полностью нарушены. Такое заявление сделал в понедельник, 3 июня, глава организации Рафаэль Гросси.

Этому предшествовал призыв Гросси перевести все реакторы Запорожской АЭС в состояние холодного останова, поскольку состояние объекта, по его мнению, крайне неустойчиво, сообщает ТАСС.

Перечисляя риски стабильности на атомном объекте, Гросси назвал проблемы с внешним энергоснабжением, обеспечение водой для охлаждения реакторов, а также вопросы, связанные с персоналом и поддержанием оборудования.

Ранее Гросси встречался с главой "Росатома" Дмитрием Лихачевым, который назвал обстрелы станции со стороны украинских войск единственным риском для безопасности Запорожской АЭС. При этом участники встречи сошлись во мнении, что перезапуск станции в настоящий момент невозможен.

В апреле, докладывая о ситуации на ЗАЭС главе кабмина Михаилу Мишустину, Лихачев подчеркивал, что ее безопасность обеспечена на высоком уровне. На станции созданы оборонительные сооружения вокруг хранилища топлива, завезены резервные дизель-генераторы, установлена система борьбы с беспилотниками.

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