Собянин сообщил о завершении создания городского вокзала "Кутузовская" МЦД-4

Городской вокзал выполнен по единому московскому стандарту

Сегодня в столице завершилось формирование ещё одного городского вокзала Московских центральных диаметров. Для удобства пассажиров открыли крытую пешеходную галерею, которая напрямую соединила станцию МЦД-4 "Кутузовская" с одноименной платформой Филёвской линии метро. И теперь время пересадки значительно сократилось и составляет всего 4 минуты. В церемонии открытия принял участие мэр Сергей Собянин.

Пересадка с метро и МЦК "Кутузовская" на одноимённую станцию четвёртого московского диаметра теперь не сложнее, чем переход на соседний перрон. До открытия этой галереи с витражным остеклением приходилось делать крюк. Теперь же, когда заработал на Кутузовском проспекте городского вокзала, соединивший 5 видов общественного транспорта, даже выходить на улицу не придётся. А в обозримом будущем улучшения этого транспортного узла коснутся и автовладельцев.

"Все объединено в единую систему московского городского вокзала, строительство которого мы сегодня, по сути дела, заканчиваем совместно с "Российскими железными дорогами". Сегодня у нас здесь один из главных потребителей транспортного потока - это центральный офис Сбербанка, которому, я думаю, будет комфортно здесь находиться. До конца года здесь построим съезд с Третьего транспортного кольца и с проспекта Багратиона, так что и автомобильное движение здесь тоже значительно улучшится", - сказал Собянин.

Этот городской вокзал выполнен по единому московскому стандарту. Кто пользуется общественным транспортом регулярно - навигация между платформами и остановками привычная. Для тех же, кто редко спускается в подземку, благодаря указателям маршруты пересадок будут интуитивно понятными.

Городской вокзал "Кутузовский" строили с заделом на будущее. Он один из немногих, интегрированных в монолитное строение. Из метро, МЦК или МЦД можно будет, не выходя на улицу, попасть сразу в крупный бизнес-центр. Он заработает в следующем году. Его строит крупный российский банк, в котором будет располагаться их главный офис.

"Для нас это жизненно важные изменения, сейчас у нас здесь работает 24 000 сотрудников. Это самый большой офис в стране - 600 000 квадратных метров, и мы в следующем году сдаем последнюю корпус, где у нас только в этом месте будет сидеть более 30 000 сотрудников", - сообщил Герман Греф, председатель правления ПАО "Сбербанк России".

Появляется прямая связь между двумя крупнейшими деловыми кластерами "Москва-Сити" и штаб-квартирой банка. Поездка займёт не более 7 минут. И для десятков тысяч людей, которые работают в этом районе, это отличное подспорье, которое в разы экономит время. Принимать первых пассажиров МЦД-4 здесь начал в сентябре прошлого года – одновременно с запуском движения по диаметру. На первом этапе построили две платформы и надземный вестибюль, откуда можно было выйти на Кутузовский проспект и пересесть на МЦК. Завершение второго этапа ознаменовалось сегодняшним открытием пешеходного перехода через третье транспортное кольцо и железнодорожными путями. Это инженерное решение помогло создать единое пространство для перехода между разными видами транспорта, сократив вдвое время пересадки.

"Вместе с Москвой трансформируются и с транспортно-пересадочных узлов в городские вокзалы, как и договаривались, на вокзалах можно купить билеты, осуществить какую-то небольшую покупку – комфортно, светло - самое главное, можно перейти из одной точки в другую, как мы называем, "сухие ноги". Ну и здесь работали проектировщики, вместе с Москвой обсуждали и со Сбером время перемещения железнодорожный платформы в метрополитене уменьшилась на 4 минуты", - рассказал Олег Белозёров, председатель правления ОАО "РЖД".

Станционный комплекс "Кутузовский" уже сегодня посещают 55 тысяч пассажиров. Ожидается, что с развитием инфраструктуры и появлением новых зданий через пять лет пассажиропоток здесь увеличится ещё на четверть - до 70 тысяч человек в сутки.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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