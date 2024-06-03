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Собянин сообщил о завершении создания городского вокзала "Кутузовская" МЦД-4

18:12
  • понедельник
  • 03 июня 2024

Городской вокзал выполнен по единому московскому стандарту

Сегодня в столице завершилось формирование ещё одного городского вокзала Московских центральных диаметров. Для удобства пассажиров открыли крытую пешеходную галерею, которая напрямую соединила станцию МЦД-4 "Кутузовская" с одноименной платформой Филёвской линии метро. И теперь время пересадки значительно сократилось и составляет всего 4 минуты. В церемонии открытия принял участие мэр Сергей Собянин.

Пересадка с метро и МЦК "Кутузовская" на одноимённую станцию четвёртого московского диаметра теперь не сложнее, чем переход на соседний перрон. До открытия этой галереи с витражным остеклением приходилось делать крюк. Теперь же, когда заработал на Кутузовском проспекте городского вокзала, соединивший 5 видов общественного транспорта, даже выходить на улицу не придётся. А в обозримом будущем улучшения этого транспортного узла коснутся и автовладельцев.

"Все объединено в единую систему московского городского вокзала, строительство которого мы сегодня, по сути дела, заканчиваем совместно с "Российскими железными дорогами". Сегодня у нас здесь один из главных потребителей транспортного потока - это центральный офис Сбербанка, которому, я думаю, будет комфортно здесь находиться. До конца года здесь построим съезд с Третьего транспортного кольца и с проспекта Багратиона, так что и автомобильное движение здесь тоже значительно улучшится", - сказал Собянин.

Этот городской вокзал выполнен по единому московскому стандарту. Кто пользуется общественным транспортом регулярно - навигация между платформами и остановками привычная. Для тех же, кто редко спускается в подземку, благодаря указателям маршруты пересадок будут интуитивно понятными.

Городской вокзал "Кутузовский" строили с заделом на будущее. Он один из немногих, интегрированных в монолитное строение. Из метро, МЦК или МЦД можно будет, не выходя на улицу, попасть сразу в крупный бизнес-центр. Он заработает в следующем году. Его строит крупный российский банк, в котором будет располагаться их главный офис.

"Для нас это жизненно важные изменения, сейчас у нас здесь работает 24 000 сотрудников. Это самый большой офис в стране - 600 000 квадратных метров, и мы в следующем году сдаем последнюю корпус, где у нас только в этом месте будет сидеть более 30 000 сотрудников", - сообщил Герман Греф, председатель правления ПАО "Сбербанк России".

Появляется прямая связь между двумя крупнейшими деловыми кластерами "Москва-Сити" и штаб-квартирой банка. Поездка займёт не более 7 минут. И для десятков тысяч людей, которые работают в этом районе, это отличное подспорье, которое в разы экономит время. Принимать первых пассажиров МЦД-4 здесь начал в сентябре прошлого года – одновременно с запуском движения по диаметру. На первом этапе построили две платформы и надземный вестибюль, откуда можно было выйти на Кутузовский проспект и пересесть на МЦК. Завершение второго этапа ознаменовалось сегодняшним открытием пешеходного перехода через третье транспортное кольцо и железнодорожными путями. Это инженерное решение помогло создать единое пространство для перехода между разными видами транспорта, сократив вдвое время пересадки.

"Вместе с Москвой трансформируются и с транспортно-пересадочных узлов в городские вокзалы, как и договаривались, на вокзалах можно купить билеты, осуществить какую-то небольшую покупку – комфортно, светло - самое главное, можно перейти из одной точки в другую, как мы называем, "сухие ноги". Ну и здесь работали проектировщики, вместе с Москвой обсуждали и со Сбером время перемещения железнодорожный платформы в метрополитене уменьшилась на 4 минуты", - рассказал Олег Белозёров, председатель правления ОАО "РЖД".

Станционный комплекс "Кутузовский" уже сегодня посещают 55 тысяч пассажиров. Ожидается, что с развитием инфраструктуры и появлением новых зданий через пять лет пассажиропоток здесь увеличится ещё на четверть - до 70 тысяч человек в сутки.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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Сергей Собянин на новой пешеходной галереи городского вокзала Кутузовская
Сергей Собянин на новой пешеходной галереи городского вокзала Кутузовская
Пешеходная галерея городского вокзала Кутузовская
Пешеходная галерея городского вокзала Кутузовская
Пешеходная галерея городского вокзала Кутузовская
Пешеходная галерея городского вокзала Кутузовская
Пешеходная галерея городского вокзала Кутузовская
Пешеходная галерея городского вокзала Кутузовская
Пешеходная галерея городского вокзала Кутузовская
Пешеходная галерея городского вокзала Кутузовская
Пешеходная галерея городского вокзала Кутузовская
Пешеходная галерея городского вокзала Кутузовская
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