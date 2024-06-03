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В России растет популярность магазинов "Около"

18:13
  • понедельник
  • 03 июня 2024

Под брендом "Около" уже работают 140 магазинов

Бизнес-инициатива, которая помогает развивать сети торговых точек малого формата по всей стране​. В его рамках в подмосковном Подольске открылся уже 20-й магазин "Около". Магазины малого формата расположены в шаговой доступности, там всегда в наличии продукты первой необходимости, бакалея, бытовая химия. Ассортимент - более трех тысяч наименований.

Около дома. Такова концепция магазинов с доступным ассортиментом товаров, которые теперь стали к покупателю ещё ближе. Причём, здесь есть и фермерская продукция. Под брендом "Около" уже работают 140 магазинов. Юбилейный - двадцатый в Подмосковье - открыли в Климовске. Ёмкость рынка в регионе позволяет открыть до тысячи подобных точек.

"Франшиза "Около" - это новое предложение для магазинов малого формата. Мы инвестируем значительные средства в независимые магазины, при этом сохраняем их полную операционную самостоятельность. Девиз "Около" - франшиза для тех, кто ценит свободу. Мы предлагаем все те возможности, которые есть у X5: наши логистические возможности, закупочную силу X5, наши компетенции", - отметил Игорь Плетнёв, директор проекта "X5 Для бизнеса".

Предприниматели могут сотрудничать с X5 как по модели прямой франшизы, так и по мастер-франшизе. В первом случае X5 сама обеспечивает прямые поставки продукции в магазин франчайзи, во втором – доставку товара до магазина "Около" осуществляет региональный партнёр компании.

Франчайзи не только самостоятельно управляют бизнесом, но и получают доступ к аналитическим и маркетинговым инструментам Х5, а также другие преимущества. С 1 июля все магазины "Около" также будут интегрированы в программу лояльности "Х5 Клуб".

Ассортимент магазинов "Около" -  продукты питания, напитки, бакалея, бытовая химия - почти три тысячи наименований.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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Магазин "Около"
Магазин "Около"
Магазин "Около"
Магазин "Около"
Магазин "Около"
Магазин "Около"
Магазин "Около"
Магазин "Около"
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