Сильнейшая магнитная буря накроет Землю 4 июня

Эксперты объяснили, какие последствия ждут жителей планеты

Мощная вспышка на Солнце, которая произошла 2 июня, вызовет сильнейшую магнитную бурю на Земле. Об этом сообщает Лента.ру. Отмечается, что это уже третья вспышка самого высокого уровня за последние сутки. Издание попросило экспертов объяснить, как это повлияет на жителей планеты.

Буря класса G3 – сильная. Как ожидается, она может вызывать проблемы с навигационными системами и усилить полярные сияния, которые можно наблюдать в средних широтах, вплоть до Москвы.

Кроме того, она станет стрессовым фактором для организма человека. Колебания могут повлиять и на здоровых людей, но особенно на тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Могут быть нарушены функции легких, измениться артериальное давление. Появляется головная боль, раздражительность и утомляемость. Появляется бессонница.

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