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ФАС выясняет причины резкого роста цен на клубнику

15:13
  • понедельник
  • 03 июня 2024

В Минсельхозе заверяют, что оснований для подорожания нет

Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба пообещали найти всех, кто решил заработать на российских потребителях. Ведомства совместно анализируют причины резкого роста цен на клубнику.

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Как заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут, никаких оснований для столь резкого подорожания нет. Глава Минсельхоза пообещала, что министерство вместе с ФАС разберется в ситуации, происходящее с ценами Лут назвала спекуляцией, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что цены на клубнику в российских регионах выросли в среднем на 19%. Продавцы пытались объяснить подорожание недавними заморозками. Однако аналитики рынка утверждают, что, несмотря на весенние заморозки, дефицита клубники, малины, черешни и других ягод в России не ожидается.

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