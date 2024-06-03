ФАС выясняет причины резкого роста цен на клубнику

В Минсельхозе заверяют, что оснований для подорожания нет

Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба пообещали найти всех, кто решил заработать на российских потребителях. Ведомства совместно анализируют причины резкого роста цен на клубнику.

Как заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут, никаких оснований для столь резкого подорожания нет. Глава Минсельхоза пообещала, что министерство вместе с ФАС разберется в ситуации, происходящее с ценами Лут назвала спекуляцией, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что цены на клубнику в российских регионах выросли в среднем на 19%. Продавцы пытались объяснить подорожание недавними заморозками. Однако аналитики рынка утверждают, что, несмотря на весенние заморозки, дефицита клубники, малины, черешни и других ягод в России не ожидается.

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