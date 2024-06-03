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Откровенным нарядом Бузовой заинтересовались следователи

15:27
  • понедельник
  • 03 июня 2024

Певица выступала в Уфе в День защиты детей

Управление Следственного комитета России по Республике Башкирия изучит жалобы на ненадлежащий, по мнению заявителей, вид телеведущей и певицы Ольги Бузовой, в котором она предстала на концерте в честь Международного дня защиты детей в Уфе.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, "сообщения по данному факту, поступившие посредством социальных сетей в следственном управлении, приняты", сообщает РИА Новости.

На мероприятие, адресованное детям, Бузова решила надеть боди из черного латекса с заклепками и стразами, а также колготки в сетку. В таком же стиле были одеты артисты из массовки певицы.

После выступления Бузовой интернет запестрел критическими комментариями. Артистке указывали на несоответствие ее наряда характеру мероприятия. Башкирский депутат Рустем Ахмадинуров пообещал обратиться в мэрию, чтобы выяснить, кто приглашал Бузову.

При этом сама певица написала в своем Telegram-канале, что "безумно приятно, когда после концерта мэр города Ратмир Рафилович Мавлиев лично поблагодарил меня и мою команду за мое творчество и выступление на фестивале VK".

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