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Скандал с раздеванием школьников перед ЕГЭ разразился в Чувашии

15:38
  • понедельник
  • 03 июня 2024

Ранее аналогичные жалобы звучали из Воронежа

Родители учащихся Яльчикской средней общеобразовательной школы (Республика Чувашия) пожаловались на то, что одиннадцатиклассников перед допуском к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку заставили раздеться до нижнего белья.

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По словам родителей школьников, детей заставляли задирать рубашки, снимать брючные ремни, запрещали находиться в туалете более 30 секунд. Это стало основанием для обращения в прокуратуру.

Прокуратура Чувашской Республики и региональный департамент образования организовали проверку, в ходе которой сотрудники ведомств изучают записи камер видеонаблюдения, а также опрашивают свидетелей и причастных к случившемуся, сообщает ТАСС.

Ранее аналогичные жалобы поступали из Воронежа. В Telegram-каналах и соцсетях появилось видео, на котором ученица одиннадцатого класса во время предэкзаменационного досмотра приподнимает кофту, демонстрируя охраннику-мужчине, что ничего запрещенного нет.

Следственный комитет начал проверку, однако министр образования региона уверяла, что власти не получили ни одной официальной жалобы от родителей или учеников. Тем не менее, директор воронежской школы после скандальной ситуации с досмотром написала заявление об увольнении. В мэрии Воронежа утверждают, что она сделала это по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

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