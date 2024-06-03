Мишустин оценил продовольственную безопасность стран ЕАЭС

Обеспеченность продовольствием - 93%

Премьер-министр России оценил продовольственную безопасность стран Евразийского экономического союза. Михаил Мишустин отметил, что уровень обеспеченности ЕврАзЭС собственным сельскохозяйственным продовольствием растет из года в год. По итогам прошлого года он превысил 93%.

Глава правительства напомнил, что Россия поставила перед собой амбициозную задачу: к концу десятилетия увеличить производство в агропромышленном комплексе на четверть, а экспорт - в полтора раза. Планируется нарастить выпуск зерновых, зернобобовых, мяса, молока.

В Москве считают, что такие планы должны формироваться и согласовываться всеми государствами ЕАЭС, подчеркнул премьер. Мишустин пояснил, что согласование таких показателей поможет координировать экспорт этой продукции из Союза на внешние рынки, передает "Интерфакс".

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