Лукашенко в обнимку со своим шпицем прокатился на сегвее (видео)

Президент уверено стоит на двухколесном транспорте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко со своим шпицем Умкой прокатился на сегвее.

Милое видео распространил телеканал "Беларусь 1". На кадрах белорусский лидер уверенно стоит на двухколесном транспорте: одной рукой он держится за руль, а другой – обнимает своего питомца.

"В видео можно увидеть короткие, но очень крутые кадры. Александр Лукашенко с собачкой едет на сегвее", - сообщила телеведущая.

Лукашенко часто появляется на публике с белым шпицем по кличке Умка. Например, он взял его с собой на Парад Победы в Москву в этом году.

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