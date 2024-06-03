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Лукашенко в обнимку со своим шпицем прокатился на сегвее (видео)

15:57
  • понедельник
  • 03 июня 2024

Президент уверено стоит на двухколесном транспорте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко со своим шпицем Умкой прокатился на сегвее.

Милое видео распространил телеканал "Беларусь 1". На кадрах белорусский лидер уверенно стоит на двухколесном транспорте: одной рукой он держится за руль, а другой – обнимает своего питомца.

"В видео можно увидеть короткие, но очень крутые кадры. Александр Лукашенко с собачкой едет на сегвее", - сообщила телеведущая.

Лукашенко часто появляется на публике с белым шпицем по кличке Умка. Например, он взял его с собой на Парад Победы в Москву в этом году.  

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко со своей собакой Умкой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко со своей собакой Умкой
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