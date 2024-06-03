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Израиль согласился приостановить бои в Газе на 42 дня

15:58
  • понедельник
  • 03 июня 2024

Но затем бои возобновятся

Израиль готов приостановить боевые действия в Газе на 42 дня для освобождения заложников, но не откажется от продолжения своей военной операции. Такое заявление сделал в понедельник, 3 июня, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

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Это заявление последовало после того, как Тель-Авив подтвердил согласие на план США по урегулированию конфликта в секторе Газа. Главный советник израильского премьера Офир Фальк отмечал, что это соглашение не лучшее для израильской стороны, но Тель-Авив привержен идее возвращения всех израильских заложников.

Однако Нетаньяху на закрытой встрече с депутатами Кнессета заявил, что большая часть сообщений о его позиции по сделке является фейком, а "предложение, представленное Байденом, является неполным". Израильский политик подчеркнул, что "война прекратится, чтобы вернуть заложников, а потом мы проведем обсуждения", сообщает The Times of Israel.

Между тем в Израиле не прекращаются акции протеста против действий правительства — люди требуют отставки кабмина и заключения сделки с ХАМАС об освобождении заложников. На одной из трасс активисты устроили лежачую демонстрацию. Для разгона протестующих были задействованы силы конной полиции и водометы.

Международный суд ООН рассмотрел обращение ЮАР по ситуации в секторе Газа. По итогам Израилю предписано прекратить военную операцию в городе Рафах, а также впустить в анклав группу международных инспекторов для расследования сообщений о геноциде палестинцев.

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