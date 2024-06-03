Запад опасается возможного ядерного ответа России

Москва отреагирует на эскалацию ситуации

Возможность ядерного ответа России на действия Запада беспокоит некоторых западных чиновников. Их тревожит эскалация ситуации, связанной с разрешением некоторых правительств на использование передаваемого Украине оружия для нанесения ударов по территории России, пишет Financial Times.

По данным издания, чиновники опасаются, что Россия расценит этот шаг как эскалацию прокси-войны со стороны западных стран. И Москва, по их мнению, может предпринять то, что она считает симметричным ответом - включая контрудары по территории НАТО.

Российские эксперты тем временем заявляют, что Москве пора послать всему миру сигнал. По словам члена Совета по внешней и оборонной политике Дмитрия Суслова, Россия должна провести демонстративные ядерные испытания, чтобы предотвратить украинские удары западным дальнобойным оружием.

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