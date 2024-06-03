Лондон настроен на жесткое противостояние с Москвой

Лондон настроен на продолжение жесткого системного противостояния с Москвой. Работающие по указке властей СМИ Великобритании играют ведущую роль в насаждении русофобии и распространении дезинформации о России, заявили в российском МИД.

О настрое руководства Великобритании на противостояние с Россией свидетельствует антироссийская риторика британских официальных лиц, а также практические шаги Лондона по дальнейшему военному освоению Украины. Усилия англичан по дискредитации и международной изоляции России неизбежно получат решительный и жесткий отпор с нашей стороны, говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В ответ на враждебные действия британской стороны МИД включил в российский "стоп-лист" ряд представителей политического истеблишмента, журналистского корпуса и экспертного сообщества Великобритании. В числе попавших в список - политики, ответственные за антироссийский курс Лондона, уличенные во лжи и русофобии журналисты и эксперты.

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