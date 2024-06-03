Беглов подал документы на участие в выборах губернатора Петербурга

Его выдвинула кандидатом "Единая Россия"

Документы о выдвижении кандидатом на выборы губернатора города представил в Горизбирком действующий глава администрации Санкт-Петербурга Александр Беглов. Сотрудники приняли все необходимые бумаги, в том числе копию паспорта и сведения о доходах. Беглов получил разрешение на открытие избирательного счета.

2 июня Санкт-Петербургское региональное отделение "Единой России" выдвинуло Александра Беглова кандидатом от партии для участия в губернаторских выборах. Голосование намечено на сентябрь 2024 года.

По словам Беглова, в ближайшее время Северная столица будет площадкой для мегапроектов. Один из них – скоростная магистраль Санкт-Петербург – Москва, поездка по которой займет 2 часа 15 минут. Также впервые за 40 лет в городе начали строить разводной мост - Большой Смоленский, передает телеканал "Санкт-Петербург".

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