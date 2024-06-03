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Масштабную схему торговли человеческими органами раскрыли на Украине

18:05
  • понедельник
  • 03 июня 2024

Материал вывозили за границу

Масштабную схему вывоза и продажи человеческих органов раскрыли следователи на Украине. В преступную группу были вовлечены 11 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Страна".

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По данным источников издания, в группу входил бывший заместитель министра здравоохранения Украины, чье имя пока держится в секрете. Также в преступном бизнесе участвовали врачи Центральной киевской больницы и еще нескольких клиник.

По данным следствия, органы извлекались у людей, которые находились в беспомощном состоянии. Затем биоматериалы вывозились за границу. Участникам преступной группы грозит до 12 лет лишения свободы.

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