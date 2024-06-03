Запад уверен в способности России адаптироваться к ударам американским оружием

Москва выигрывает в конфликте на Украине

Москва фактически выигрывает в конфликте на Украине. Россия сможет адаптироваться к ударам ВСУ американским оружием по ее территории, считают американские политологи Сэмюэл Шарап и Джереми Шапиро. Их мнение приводит The Washington Post.

Американские СМИ перечисляют виды оружия, которыми США разрешили пользоваться Украине для нанесения ударов по российской территории. В списке - ракетные системы залпового огня HIMARS, управляемые дальнобойные ракеты GMLRS, а также артиллерия.

Как стало известно 30 мая, президент США тайно позволил Киеву наносить удары американским оружием по территории России. Джо Байден уточнил, что разрешил украинским военным атаковать объекты возле границ Харьковской области.

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