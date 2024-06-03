Мишустин посетил выставку "Белагро-2024"

Премьер прибыл в Белоруссию

Сегодня в Минск с двухдневным визитом прибыл глава нашего кабмина Михаил Мишустин. Российский премьер и главы делегаций стран Евразийского экономического союза возложили цветы к мемориалу "Курган Славы". Памятник установлен в честь подвига воинов, которые освобождали республику в 1944 году.

А после наш премьер посетил выставку "Белагро-2024". На площадках представлены почти 250 единиц техники, которая используется во всех отраслях сельского хозяйства. На стендах - 500 компаний из Белоруссии и Китая, Вьетнама, Казахстана, Турции и Палестины. В российской экспозиции свою продукцию продемонстрировали 13 регионов.

Позже глава кабмина на пленарной сессии, посвященной продовольственной безопасности стран ЕАЭС, выступил с докладом. По итогам прошлого года более чем на 90 процентов участники Евразийского экономического союза обеспечили себя собственной сельхозпродукцией. И теперь в приоритете - создание совместных программ для развития агропрома.

"Предлагаю особое внимание уделить развитию сельхозмашиностроения, селекции и генетики, производству ферментов, пищевых и кормовых добавок, ветеринарных препаратов, оборудования", - отметил Мишустин.

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