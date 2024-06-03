Запад виновен в эскалации конфликта на Украине

Эскалацию конфликта на Украине допустил Запад: это НАТО нарушила красные линии, заявил президент Болгарии. По словам Румена Радева, такими красными линиями были ограничение географических рамок конфликта территорией Украины, а также недопущение прямого столкновения между войсками НАТО и России.

Обе эти границы теперь стерты. Первая - разрешением применять западное оружие в глубине России. Вторая – решением отправлять советников и инструкторов на самую линию фронта, заявил болгарский лидер.

Радев пообещал, что выскажет свое мнение на предстоящем саммите НАТО, передает РИА Новости. Болгарский лидер не одинок в своем убеждении. Полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер ранее призвал Запад предупредить Украину о недопустимости дальнейшей эскалации конфликта ударами по российской территории.

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