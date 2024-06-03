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Премьер Словакии проходит реабилитацию дома

19:38
  • понедельник
  • 03 июня 2024

Процесс займет несколько недель

Премьер-министр Словакии проходит курс реабилитации и восстанавливается. Роберта Фицо несколько дней назад перевели из больницы на режим домашнего лечения, сообщил глава словацкого минобороны Роберт Калиняк.

Роберта Фицо выписали домой
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На жизнь Роберта Фицо покушались 15 мая. В премьера Словакии выстрелили пять раз. У него повреждены пищеварительный тракт и опорно-двигательный аппарат.

Калиняк добавил, что процесс восстановления продлится минимум несколько недель. В МИД Словакии ранее заявили, что состояние Фицо после нападения улучшается, но премьер сможет вернуться к работе не ранее, чем через несколько месяцев, передает ТАСС.

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