Наводящий артиллерию на западные танки дрон запущен в серийное производство

Комплекс успешно применятся в зоне СВО

Концерн "Калашников" начал серийное производство комплекса с беспилотным летательным аппаратом "Гранат-4". Он применяется в зоне СВО для наведения артиллерии на западные танки, сообщили в пресс-службе концерна.

Модернизированный комплекс с БПЛА "Гранат-4" активно используется российскими подразделениями для круглосуточной воздушной разведки. Также он применяется для высокоточного наведения на цель в зоне специальной военной операции.

О применении "Граната" в зоне СВО сообщалось в начале мая. При первом же использовании был поражен танк Abrams производства США. Это было первое боевое применение комплекса с БПЛА "Гранат-4" в новом исполнении с подсветом для корректируемых боеприпасов "Краснополь", "Китолов" и "Грань".

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