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МИД России предупредил Израиль о последствиях ударов по Сирии

20:40
  • понедельник
  • 03 июня 2024

Это спровоцирует масштабную вооруженную эскалацию

Авиаудары Израиля по окрестностям сирийского Алеппо - грубое нарушение суверенитета Сирии и международного права. Россия решительно осуждает агрессивные действия Тель-Авива, заявили в МИД России.

ВВС Израиля нанесли удары по окрестностям сирийского Алеппо
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В Москве подчеркнули, что подобные силовые акции в нынешней напряженной ситуации могут привести к крайне опасным последствиям, спровоцировать масштабную вооруженную эскалацию. МИД России настоятельно призывает израильское руководство отказаться от этой порочной практики. Она чревата неконтролируемой дестабилизацией обстановки на всем Ближнем Востоке.

Израильская авиация нанесла удары по окрестностям второго по величине города Сирии Алеппо 3 июня после полуночи. Итогом атаки стало большое число погибших и раненых, причинен значительный материальный ущерб. Ранее ВВС Израиля обстреляли жилое здание в городе Банияс провинции Тартус. Погибла двухлетняя девочка, множество мирных жителей получили ранения.

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