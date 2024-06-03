МИД России предупредил Израиль о последствиях ударов по Сирии

Это спровоцирует масштабную вооруженную эскалацию

Авиаудары Израиля по окрестностям сирийского Алеппо - грубое нарушение суверенитета Сирии и международного права. Россия решительно осуждает агрессивные действия Тель-Авива, заявили в МИД России.

В Москве подчеркнули, что подобные силовые акции в нынешней напряженной ситуации могут привести к крайне опасным последствиям, спровоцировать масштабную вооруженную эскалацию. МИД России настоятельно призывает израильское руководство отказаться от этой порочной практики. Она чревата неконтролируемой дестабилизацией обстановки на всем Ближнем Востоке.

Израильская авиация нанесла удары по окрестностям второго по величине города Сирии Алеппо 3 июня после полуночи. Итогом атаки стало большое число погибших и раненых, причинен значительный материальный ущерб. Ранее ВВС Израиля обстреляли жилое здание в городе Банияс провинции Тартус. Погибла двухлетняя девочка, множество мирных жителей получили ранения.

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