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ВСУ за сутки атаковали около десятка сел в Курской области

20:57
  • понедельник
  • 03 июня 2024

Сбито 20 украинских дронов

Около десятка населенных пунктов в приграничных районах Курской области подверглись атакам ВСУ за день 3 июня. Как сообщил врио главы российского региона Алексей Смирнов, украинские войска обстреливали село Гордеевку Кореневского района, поселок Краснооктябрьский, села Кульбаки и Сергеевка.

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В Гордеевке в результате обстрела была повреждена линия электропередачи. Также снаряды прилетали в деревню Елизаветовку Глушковского района, село Горналь и деревню Куриловку Суджанского района. Никто из жителей не пострадал.

Кроме того, вблизи Суджи, Гордеевки, деревни Обуховки Глушковского района зафиксированы сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе, пострадавших нет. В Обуховке после сброса взрывного устройства с коптера повреждено одно домовладение, владельцу окажут помощь. Также средствами РЭБ за минувший день ликвидировано и обезврежено 20 украинских дронов.

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