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США приготовили санкции против Грузии за закон об иноагентах

21:32
  • понедельник
  • 03 июня 2024

О введении мер в действие пока не сообщалось

Соединенные Штаты намерены без промедления ввести визовые ограничения против Грузии. Повод ограничений в отношении республики - закон об иноагентах, приводит заявление госдепартамента США ТАСС.

Грузинский закон об иноагентах вступил в силу
США осудили решение парламента Грузии по закону об иноагентах

Закон "О прозрачности иностранного влияния" был принят грузинским парламентом 14 мая. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на закон вето 18 мая. А 28 мая парламент преодолел вето президента, сегодня закон вступил в силу.

Тем временем Зурабишвили разработала "Грузинскую хартию". 3 июня ее подписали 17 оппозиционных партий, в том числе созданная Михаилом Саакашвили самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение". Участники хартии ставят своей целью, в частности, отмену закона об иноагентах "после победы на октябрьских выборах".

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