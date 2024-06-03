США приготовили санкции против Грузии за закон об иноагентах

О введении мер в действие пока не сообщалось

Соединенные Штаты намерены без промедления ввести визовые ограничения против Грузии. Повод ограничений в отношении республики - закон об иноагентах, приводит заявление госдепартамента США ТАСС.

Закон "О прозрачности иностранного влияния" был принят грузинским парламентом 14 мая. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на закон вето 18 мая. А 28 мая парламент преодолел вето президента, сегодня закон вступил в силу.

Тем временем Зурабишвили разработала "Грузинскую хартию". 3 июня ее подписали 17 оппозиционных партий, в том числе созданная Михаилом Саакашвили самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение". Участники хартии ставят своей целью, в частности, отмену закона об иноагентах "после победы на октябрьских выборах".

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