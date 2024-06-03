Венгрия спрогнозировала ответ России на удар американским оружием

Обострения еще можно избежать

Если ВСУ применит американское оружие для ударов по территории России, это приведет к эскалации конфликта на Украине. Ответ Москвы неизбежен, предупредил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По словам венгерского министра, вопрос лишь в том, будут ли российские войска стрелять в ответ столько же или больше. Сийярто считает, что Россия ответит сильнее.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что обострения можно избежать. Есть экстренный тормоз, который европейские избиратели могут использовать 9 июня. Министр призвал сограждан поддержать на выборах в Европейский парламент, которые пройдут с 6 по 9 июня, кандидатов правящей партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз". Она выступает за мирное разрешение конфликта на Украине и против поставок оружия Киеву, передает ТАСС.

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