ВС России нанесли удар по военному объекту в Днепропетровске

Удар пришелся по складу или автопарку

Вооруженные силы (ВС) России ударили по военному объекту Украины в Днепропетровске (украинское название - Днепр).

Предположительно, удар пришелся по складу или автопарку, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Там хранились гусеничная и колесная военная техника стран НАТО, боекомплекты и горюче-смазочные материалы.

Также известно, что недалеко от взрыва находится следственный изолятор, некоторые корпуса которого ВСУ используют как склад и место расположения своих сил.

В настоящий момент несколько кварталов оцеплены сотрудниками СБУ и военными.

Ранее в Днепропетровске сработала воздушная тревога. Аналогичные сигналы были запущены в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.

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