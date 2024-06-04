ВС России нанесли удар по военному объекту в Днепропетровске

Удар пришелся по складу или автопарку
Вооруженные силы (ВС) России ударили по военному объекту Украины в Днепропетровске (украинское название - Днепр).
Предположительно, удар пришелся по складу или автопарку, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Там хранились гусеничная и колесная военная техника стран НАТО, боекомплекты и горюче-смазочные материалы.
Также известно, что недалеко от взрыва находится следственный изолятор, некоторые корпуса которого ВСУ используют как склад и место расположения своих сил.
В настоящий момент несколько кварталов оцеплены сотрудниками СБУ и военными.
Ранее в Днепропетровске сработала воздушная тревога. Аналогичные сигналы были запущены в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"